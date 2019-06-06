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Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций (ВИДЕО)
06.06.2019 08:50
Вчера, 5-го июня, состоялся первый полуфинал Лиги наций, которую UEFA впервые запустил еще в сентябре 2018-го года.
В первой игре стадии 1/2 встречались португальцы и швейцарцы, сообщает XSport.
Открыл счет Криштиану Роналду на 25-й минуте, Португалия ушла на перерыв с минимальным преимуществом.
Однако, Швейцария сравняла счет после свистка на вторую половину встречи, пенальти удачно реализовал защитник «Милана» Рикардо Родригес.
Все шло к дополнительному времени, но в самом конце игры выстрелил гениальный Роналду. Он сделал дубль за 2 минуты (таким образом отметившись хет-триком) и вывел свою команду в финал турнира.
Во второй полуфинальной игре 6-го июня сыграют Англия и Нидерланды.
Теги: Криштиану Роналду, полуфабрикат, Лига Наций
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