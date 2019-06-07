Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро

07.06.2019 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека стал тренером «Ромы». Об этом сообщает журналист Джалука Ди Марцо, передает XSPORT.ua.
Контракт с тренером рассчитан на 3 года. Официальная презентация португальца назначена на 10 июня. Отмечается, что «Рома» заплатила «Шахтеру» за Фонсеку 2 миллиона евро.



Теги: контракт, Паулу Фонсека, Рома
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх