Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)

10.06.2019 08:20

Сборная Португалии продолжает собирать титулы на международной арене, добыв минимальную победу над Нидерландами в первом историческом финале Лиги наций, сообщает XSPORT.ua.

Обе команды демонстрировали равную игру с одинаковыми претензиями на титул до момента фатальной ошибки Маттейса Де Лигта, которой воспользовался Бернарду Силва, откативший мяч под удар Гонсало Гедешу, открыв счет на 59-й минуте.

«Оранжевые» всеми силами пытались восстановить паритет, однако великолепная игра в воротах Руи Патрисиу и слаженные действия защитников позволили португальцам сохранить ворота в неприкосновенности.

Подопечные Фернанду Сантуша стали первыми в истории Лиги наций победителями турнира. Бронза досталась команде Англии, в серии пенальти обыгравшей швейцарцев.