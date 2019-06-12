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Молодежная сборная Украины впервые вышла в финал чемпионата мира
12.06.2019 08:25
Сборная Украины по футболу до 20 лет (U-20) победила сверстников из Италии и впервые в истории пробилась в финал чемпионата мира, сообщает iPress.
Единственный гол в полуфинальном поединке на 65-й минуте забил Сергей Булеца. В конце встречи итальянцы сравняли счет, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот из-за отмашки со стороны итальянского игрока.
В решающем матче украинцы сыграют с командой из Южной Кореи, в полуфинале обыгравшей Эквадор с минимальным счетом.
Молодежный чемпионат мира проходит в Польше, финальный матч состоится в городе Лодзь 15 июня.
Теги: футбол, Чемпионат мира, Сборная Украины, U-20
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