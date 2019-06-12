"Шахтер" получил нового главного тренера

12.06.2019 16:10

"Шахтер" назначил нового главного тренера команды. Им стал португальский специалист Луиш Каштру, подписавший двухлетний контракт с донецким клубом, сообщает football.ua.

Предыдущим клубом 57-летнего Каштру была "Витория Гимараэш". По информации португальских СМИ, она получила компенсацию в 1 млн евро за тренера.

В сезоне-2018/19 "Витория" с Каштру заняла 5-е место в чемпионате Португалии и квалифицировалась в Лигу Европы. Это главное достижение в карьере Луиша.

До "Витории" Каштру на временной основе возглавлял Порту (заменив уволенного оттуда Паулу Фонсеку), а также работал с "Риу Аве" и "Шавишем".

Луиш – второй подряд португальский тренер "Шахтера". Ушедший в Рому Паулу Фонсека за три сезона по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также добавил к ним один Суперкубок. Отметим, что Каштру стал тридцать третьим тренером в истории "Шахтера".