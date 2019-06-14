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Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея

14.06.2019 10:50
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Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея

Футболисты украинской молодежки впервые в истории вышли в финал чемпионата мира для игроков до 20 лет. Соперником сборной Украины станет команда Южной Кореи, сообщает NewsOne.
Матч за золотые медали пройдет в субботу, 15 июня в польском городе Лодзь. Прямая трансляция начнется в 19:00 на канале UA: ПЕРШИЙ ("Перший національний").
Эксперты в предстоящей игре не выделяют однозначного фаворита, но считают, что шансы на победу чуть выше у Украины.
Букмекеры также отдают предпочтение украинцам. Ставки на победу наших парней принимают с коэффициентом 1,8. Котировки на победу команды Южной Кореи – 1,9.



Теги: футбол, прогноз, Чемпионат мира, финал, U-20
 
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