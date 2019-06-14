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В России признали Александра Усика боксером года

14.06.2019 09:00
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В России признали Александра Усика боксером года

Украинец Александр Усик получил российскую премию "Легенда бокса" как лучший боксер 2018 года, сообщает РИА Новости.
Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Также Усик защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.
Финальный бой первого сезона WBSS между российским боксером Муратом Гассиевым и Усиком в Москве признан "Событием года".
Вручение премий "Легенда бокса" состоялось в четверг в Екатеринбурге во время открытия второго Международного боксерского форума. Премию из рук президента WBA, Жилберто Хесуса Мендосы, получил представитель боксера.



Теги: Россия, премия, Александр Усик
 
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