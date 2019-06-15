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Украина разгромила Южную Корею в финале ЧМ-2019 U-20
15.06.2019 21:05
Cборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди команд до 20 лет (U-20), сообщает Футбол 24.
Уже на 5-й минуте Южная Корея открыла счет. Арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота украинцев, а Ли Кан Ин переиграл Андрея Лунина.
"Желто-синие" смогли отыграться на 33-й минуте. Корниенко подал со штрафного, а Супряга после возни в штрафной корейцев отправил мяч в ворота. Уже в начале второго тайма Владислав оформил дубль, выведя Украину вперед. В конце поединка Цитаишвили после красивого сольного прохода закрепил преимущество команды Александра Петракова.
Теги: Чемпионат мира по футболу, Сборная Украины, U-20
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