Усик "убил" всех плохой новостью: никто не ожидал, что он пойдет на такое

16.06.2019 13:14

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик внезапно отказался от титула IBF. С громким заявлением об Усике выступил на своей странице в Instagram Эгис Климас, передает "Диалог.UA".

В субботу, 15 июня, стало известно о громком решении Усика отказаться от пояса IBF чемпиона мира в тяжелом весе. "Господин Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула… и пожелал сегодняшним участникам турнира WBSS в тяжелом весе всего наилучшего", - говорится в сообщении представителя боксера. Что послужило причиной такого поступка боксера, у Усика не сообщили. Тем не менее, было отмечено, что профессиональный ринг оставлять он не намерен. "Официально уведомляем о том, что Усик продолжит карьеру в супертяжелом весе", - заверил Климас.

Теперь за пояс IBF, который отдал Усик, сразятся кубинец Юниэр Дортикос и американец Эндрю Табити.