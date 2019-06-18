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Донецкий ФК "Олимпик" обратился за помощью к Зеленскому
Руководство донецкого "Олимпика" зарегистрировало петицию на сайте президента Украины, в которой попросило Владимира Зеленского разобраться в правомерности действий Украинской ассоциации футбола, сообщает Главред.
На данный момент петиция набрала 34 голоса из 25 тысяч необходимых.
"Ассоциация футбола Украины вместо защиты профессиональных футбольных клубов занимается их уничтожением! В 2017 году УАФ сфальсифицировала дело о договорных матчах против молодежных команд "Олимпика". Позже шестерых футболистов навсегда лишили права заниматься делом их жизни. Теперь "Олимпик" на том же основании пытаются лишить права выступать в Премьер-лиге, отказав в выдаче аттестата на следующий сезон.
У нашей команды есть доказательства, что экспертизы, которые легли в основу всех обвинений, на самом деле никогда не проводились. УАФ просто подделала их, сделав наш клуб заложником своих кулуарных политических игр.
Просим президента Зеленского, как гаранта верховенства права в Украине, обратить внимание и публично отреагировать на эту ситуацию", – говорится в тексте петиции.
Теги: Донецк, Донбасс, петиция, ФК "Олимпик", Зеленский
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