Во Франции арестовали экс-президента UEFA Платини

18.06.2019 12:30

Бывший президент UEFA Мишель Платини задержан полицией во французском Нантере, сообщает XSPORT.ua.

Функционер обвиняется в коррупции, в частности в том, что при выборе места проведения чемпионата мира-2022 совершал подкуп голосовавших. В итоге это право получил Катар.

Расследование проводит швейцарская полиция. Под подозрением и бывший глава FIFA Зеп Блаттер.