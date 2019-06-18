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Во Франции арестовали экс-президента UEFA Платини
18.06.2019 12:30
Бывший президент UEFA Мишель Платини задержан полицией во французском Нантере, сообщает XSPORT.ua.
Функционер обвиняется в коррупции, в частности в том, что при выборе места проведения чемпионата мира-2022 совершал подкуп голосовавших. В итоге это право получил Катар.
Расследование проводит швейцарская полиция. Под подозрением и бывший глава FIFA Зеп Блаттер.
Теги: УЕФА, Платини, коррупция, арест
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