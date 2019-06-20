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Дарио Срна возвращается в "Шахтер"

20.06.2019 12:15
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Дарио Срна возвращается в "Шахтер"

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в скором времени вернется в клуб и займет должность в менеджменте "горняков", сообщает Football.ua.
В ближайшее время "Шахтер" сделает официальное заявление по этому поводу, а сам хорват упоминал, что был бы не против вернуться и занять, к примеру, пост спортивного директора.
Сезон-2018/2019 Срна провел в "Кальяри" (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой. У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в "Роме", которую возглавил Паулу Фонсека.



Теги: Донбасс, Дарио Срна, возвращение, ФК "Шахтёр"
 
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