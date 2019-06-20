ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-2022

20.06.2019 10:30

Стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести из Катара Чемпионата мира, который состоится в 2022 году, сообщает ZnajUa.

По информации аргентинского телеканала TNT Sports, в ФИФА якобы проводятся секретные встречи для поиска срочной замены страны.

Такое решение принято после задержания и допроса бывшего президент УЕФА Мишеля Платини по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.