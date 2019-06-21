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Очередной украинский футболист уехал "на заработки" в Россию

21.06.2019 10:00
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Очередной украинский футболист уехал "на заработки" в Россию

Экс-игрок ФК "Алексаедрия" Артем Полярус пополнил состав "Химок", сообщил официальный сайт российской команды, передает football.ua.
26-летний хавбек подписал долгосрочное соглашение с "Химками", но точные сроки не называются.
Воспитанник "Аметиста" дебютировал в профессиональном футболе в составе "Александрии" в 2011 году. После трех лет в клубе Артем перешел в киевское "Динамо", но через год вернулся в "Александрию", где отыграл ещё четыре года до перехода в стан "красно-черных". В минувшем сезоне Полярус с "Александрией" заняли третье место в украинской Премьер-лиге.
Отметим, что "Химки" выступают во втором по значимости дивизионе России.



Теги: Александрия, контракт, Премьер-лига, полузащитник, Химки
 
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