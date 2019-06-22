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Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах клуба на новый сезон, сообщает пресс-служба команды.
«Думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, что для футбола она не считается. Считается следующая игра и то, что в ней происходит. Никакой матч не повторяется, они совершенно разные. Да, вы правы, поединки с „Динамо“ всегда сложные. Мы постараемся показать результаты и сконцентрироваться на этом. Но я считаю, что мы делаем ошибку, если смотрим только на одного соперника. Важно следить абсолютно за всеми и в каждом матче иметь стопроцентную мотивацию. Тогда благодаря нашей работе мы сможем добиваться положительных результатов и с „Динамо“, и с другими командами, а в конце сезона держать в руках трофеи», — сказал тренер.
По словам Каштру, он хочет вывести своих подопечных в плей-офф Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов у нас также есть цель побеждать в каждом матче и по крайней мере выходить в плей-офф. Постараемся сделать это еще раз. А сейчас самое главное — сфокусироваться на ближайшей цели, и это Суперкубок. Важно двигаться шаг за шагом, правильно и хорошо подготовиться», — заявил главный наставник «горняков».
Источник : https://donpress.com/news
Теги: Донбасс, шахтер , тренер, сезон, команда
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