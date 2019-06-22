Главный тренер «Шахтера» рассказал о целях команды на будущий сезон

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о планах клуба на новый сезон, сообщает пресс-служба команды.

«Думаю, что сегодня мы живем в мире статистики. Но самое главное, что для футбола она не считается. Считается следующая игра и то, что в ней происходит. Никакой матч не повторяется, они совершенно разные. Да, вы правы, поединки с „Динамо“ всегда сложные. Мы постараемся показать результаты и сконцентрироваться на этом. Но я считаю, что мы делаем ошибку, если смотрим только на одного соперника. Важно следить абсолютно за всеми и в каждом матче иметь стопроцентную мотивацию. Тогда благодаря нашей работе мы сможем добиваться положительных результатов и с „Динамо“, и с другими командами, а в конце сезона держать в руках трофеи», — сказал тренер.