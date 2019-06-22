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Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности
22.06.2019 10:23
Донецкий "Шахтер" принял решение устроить яркое прощание с легендарным капитаном команды Дарио Срной, который завершил карьеру.
В клубе заявили, что собираются провести прощальный матч.
Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.
"Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно вам сообщим подробности", – сказал он.
Источник :https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, шахтер , клуб
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