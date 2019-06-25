Владимира Кличко спасли с горящей яхты

25.06.2019 16:00

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море, сообщает Корреспондент.net.

Пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.

Возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.