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Владимира Кличко спасли с горящей яхты

25.06.2019 16:00
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Владимира Кличко спасли с горящей яхты

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море, сообщает Корреспондент.net.
Пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.
Возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.



Теги: пожар, Владимир Кличко, яхта
 
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