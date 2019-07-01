Украина заняла третье место в медальном зачете Европиады-2019

01.07.2019 08:45

В Минске 30 июня завершились II Европейские игры, при этом Украина заняла третье место в медальном зачете среди 50 стран-участниц. Об этом сообщил глава украинского Министерства молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.

"И вот Украина уже на третьем месте II Европейских игр в Минске. 51 медаль: феноменальные 16 золотых, а еще 17 серебряных, 18 бронзовых", - отметил Жданов.

По словам министра, это было лучшее за всю историю выступление украинской сборной на Европейских играх.

Он выразил благодарность всем спортсменам украинской сборной, а также тренерам, врачам и штабу.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.