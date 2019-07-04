Определился соперник Бразилии по финалу Copa America (ВИДЕО)

04.07.2019 08:45

Сборная Перу разгромила в полуфинале Кубка Южной Америки команду Чили и пробилась в финал, куда уже вышла Бразилия, сообщает Новое время.

Выигравшие два предыдущих турнира в 2015-м и 2016-м годах чилийцы, пропустили на 21-й минуте, когда после паса Андре Карильо отличился Эдисон Флорес.

Еще в первом тайме подопечные Рикардо Гареки сумели удвоить свое преимущество. Еще одну результативную передачу сделал Карильо, а голом отметился Виктор Йотун.

Коллектив Рейнальдо Руэды пропустил и третий мяч на первой добавленной к основному времени минуте — это Паоло Герреро воспользовался пасом Ренато Тапии.

Сборная Чили могла смягчить собственный разгром, но на 90+5-й минуте пенальти не реализовал Эдуардо Варгас — его удар парировал вратарь соперника Педро Гальесе.

Перу не играл в финале Копа Америка с 1975-го года, который выиграл у Колумбии.