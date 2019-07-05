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Донецкий «Олимпик» возглавил бразильский футболист

05.07.2019 08:05
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Донецкий «Олимпик» возглавил бразильский футболист

Донецкий ФК «Олимпик» официально объявил о назначении на пост главного тренера Жулио Сезара. Контракт подписан на 2,5 года, сообщает Sport.ua.
Бразилец известен по выступлениям в качестве игрока за «Реал», «Милан» и «Бенфику». С начала этого года Жулио Сезар возглавлял любительский испанский клуб «Кристо Атлетико».
По ходу прошлого сезона «Олимпик» возглавляли сначала Роман Санжар, потом – Вячеслав Шевчук, а заканчивала сезон команда с Игорем Климовским.



Теги: Донецк, контракт, тренер, ФК "Олимпик"
 
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