Донецкий «Олимпик» возглавил бразильский футболист

05.07.2019 08:05

Донецкий ФК «Олимпик» официально объявил о назначении на пост главного тренера Жулио Сезара. Контракт подписан на 2,5 года, сообщает Sport.ua.

Бразилец известен по выступлениям в качестве игрока за «Реал», «Милан» и «Бенфику». С начала этого года Жулио Сезар возглавлял любительский испанский клуб «Кристо Атлетико».

По ходу прошлого сезона «Олимпик» возглавляли сначала Роман Санжар, потом – Вячеслав Шевчук, а заканчивала сезон команда с Игорем Климовским.