Бразилия в 9-й раз выиграла Кубок Америки (ВИДЕО)

08.07.2019 10:30

Сборная Бразилии в финальном матче Копа Америка уверенно обыграла команду Перу (3:1) и завоевала 9-й по счету трофей турнира, сообщает Dynamomania.

Хозяева турнира вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Эвертон замкнул навес Габриэла Жезуса с фланга.

Сборная Перу отыгралась на 44-й минуте. Паоло Герреро реализовал пенальти за игру рукой одного из защитников в штрафной площади. Однако в компенсированное к первому тайму время Жезус после паса Артура снова вывел Бразилию вперед.

Во втором тайме хозяева держали нити игры в своих ногах, пока на 70-й минуте вторую желтую карточку не получил все тот же Габриэл Жезус. У перуанцев оставалось 20 минут, чтобы отыграться.

Но бразильцы спокойно отыграли решающие минуты поединка, получив на 90-й минуте право на 11-метровый удар, который реализовал Ришарлисон.