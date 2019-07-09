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Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину
09.07.2019 08:45
Российская фигуристка Анастасия Шаботова отныне будет выступать под флагом Украины, сообщает XSPORT.ua.
Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания Москвы.
13-летняя спортсменка стала известной благодаря своим резонансным высказываниям в соцсетях о пользе допинга для достижения стабильно высоких результатов.
Теги: Украина, Россия, фигурное катание
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