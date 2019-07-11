Украина завоевала первое "золото" на "Универсиаде-2019"

11.07.2019 10:15

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "золото" в секторе для прыжков в длину на юбилейных XXX всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнованиях в Неаполе, сообщает сайт #Буквы.

В секторе для прыжков в длину Бех-Романчук едва не повторила свой season best и с результатом 6,84 метра уверенно завоевала "золото". При этом сразу три прыжка украинки позволили бы ей подняться на вершину пьедестала, худший из них – 6,66 метра.

Всего в активе сборной Украины 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.