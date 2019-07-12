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Роджер Федерер установил рекорд турниров "Большого шлема"
12.07.2019 13:00
В четвертьфинальном матче Уимблдона третья ракетка мира Роджер Федерер одолел в непростом матче японца Кеи Нисикори 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 39 минут, сообщает LB.ua.
Эта победа стала 100-й в профессиональной карьере Роджера, одержанной на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Таким образом, швейцарец стал первым в истории теннисистом, кому удалось взять верх в 100 поединках в рамках одного турнира "Большого шлема".
В полуфинале экс-первая ракетка мира сыграет с еще одним теннисистом, ранее возглавлявшим мировой рейтинг – испанцем Рафаэлем Надалем.
Теги: рекорд, турнир, Большой шлем, Уимблдон
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