Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира

15.07.2019 21:40

Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном плавании. С результатом 94,5000 балла украинская команда опередила синхронисток из Италии и Испании.

Согласно регламенту соревнований, 10 спортсменок выполняли двухминутную программу с четырьмя обязательными элементами.

Чемпионками мира в хайлайте стали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также Марта Федина и Дарья Корнеева (обе – запасные).

Украина не брала золото на чемпионатах мира по водным видам спорта с 2007 года, когда пловец Олег Лисогор с отрывом в 0,03 секунды стал победителем заплыва на 50 метров брассом.

Источник : https://hronika