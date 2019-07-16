Механики "Ред Булла" установили рекорд "Формулы-1" (ВИДЕО)

16.07.2019 09:45

Механики команды «Ред Булл» установили новый рекорд по продолжительности пит-стопа в «Формуле-1» во время Гран-при Великобритании, сообщает Матч-ТВ.

Отмечается, что на трассе в Сильверстоуне представителям австрийской конюшни удалось обслужить болид Пьера Гасли за 1,91 секунды.

Предыдущий рекорд в дисциплине принадлежал механикам «Уильямса» (1,92), которые установили его во время гонки в Азербайджане в 2016 году.