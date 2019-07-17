Усик уехал на отдых в Крым

17.07.2019 11:10

Украинский боксер Александр Усик посетил оккупированный Россией полуостров Крым, сообщает Телеканал новостей "24".

Там спортсмен поднялся на самую высокую гору полуострова Ай-Петри, где провел тренировку. Фото из Крыма были опубликованы в Instagram.

Александр Усик родился в Крыму в городе Симферополь. Впрочем, его родители из континентальной части Украины. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское.