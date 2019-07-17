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Усик уехал на отдых в Крым
17.07.2019 11:10
Украинский боксер Александр Усик посетил оккупированный Россией полуостров Крым, сообщает Телеканал новостей "24".
Там спортсмен поднялся на самую высокую гору полуострова Ай-Петри, где провел тренировку. Фото из Крыма были опубликованы в Instagram.
Александр Усик родился в Крыму в городе Симферополь. Впрочем, его родители из континентальной части Украины. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское.
Теги: Крым, отдых, Александр Усик
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