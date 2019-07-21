Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление

21.07.2019 15:20

"Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря.

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Хьюстоне (США) прошел матч Международного кубка чемпионов между чемпионом Германии "Баварией" и испанским "Реалом". Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник мюнхенцев Корентин Толиссо:

На 67-й минуте Роберт Левандовски увеличил преимущество в счете:

Спустя две минуты "Реал" пропустил третий гол, автором которого стал Серж Гнабри:

На 81-й минуте "Бавария" осталась вдесятером: красную карточку за фол последней надежды получил голкипер Свен Ульрайх. Штрафной удар исполнил Родриго, став автором единственного мяча мадридцев.

В следующем матче Международного кубка чемпионов "Бавария" сыграет с "Миланом", "Реал" встретится с "Арсеналом". Обе игры пройдут в ночь на 24 июля по киевскому времени.

Источник : https://www.segodnya.ua