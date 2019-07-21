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Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира

21.07.2019 11:37
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Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира

20 июля украинская спортсменка Ольга Харлан вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште. Об этом сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

"Украинская саблистка взяла курс на свою седьмую личную награду чемпионата мира. Победив в драматичном поединке подругу по команде Алину Комащук (15:14), Ольга вышла в полуфинал и обеспечила себе пьедестал почета Будапешта-2019", – отметили в НОК.

В полуфинале украинка одолела румынскую спортсменку Бьянку Паску (15:5). 
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/sport/ukrainskaya-sablistka-harlan-vyshla-v-final-chempionata-mira-1131058.html



Теги: Донбасс, Чемпионат мира, финал
 
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