Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира

21.07.2019 11:37

20 июля украинская спортсменка Ольга Харлан вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште. Об этом сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).



"Украинская саблистка взяла курс на свою седьмую личную награду чемпионата мира. Победив в драматичном поединке подругу по команде Алину Комащук (15:14), Ольга вышла в полуфинал и обеспечила себе пьедестал почета Будапешта-2019", – отметили в НОК.



В полуфинале украинка одолела румынскую спортсменку Бьянку Паску (15:5).

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