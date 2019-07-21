Последние новости раздела
- Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира 11:37
- Усик уехал на отдых в Крым11:10
- Механики "Ред Булла" установили рекорд "Формулы-1" (ВИДЕО)09:45
- Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира21:40
- Сборная Украины установила антирекорд Универсиады08:30
- Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии16:59
- Роджер Федерер установил рекорд турниров "Большого шлема"13:00
- Украина завоевала первое "золото" на "Универсиаде-2019"10:15
- Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона09:30
- Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину08:45
Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира
21.07.2019 11:37
20 июля украинская спортсменка Ольга Харлан вышла в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште. Об этом сообщил в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).
"Украинская саблистка взяла курс на свою седьмую личную награду чемпионата мира. Победив в драматичном поединке подругу по команде Алину Комащук (15:14), Ольга вышла в полуфинал и обеспечила себе пьедестал почета Будапешта-2019", – отметили в НОК.
В полуфинале украинка одолела румынскую спортсменку Бьянку Паску (15:5).
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/sport/ukrainskaya-sablistka-harlan-vyshla-v-final-chempionata-mira-1131058.html
Теги: Донбасс, Чемпионат мира, финал
Читайте также:
- Донецкие программисты вошли в сотню лучших в мире!
- Полузащитник "Шахтера" 70-х годов Валерий Шевлюк: "Месси умнее Криштиано Роналдо"
- Донецк примет молодежный чемпионат мира по хоккею
- Чемпионат мира по хоккею. Благой с партнёрами нокаутировал Эстонию!
- Дончане могут записываться в волонтеры Чемпионата мира
- Студентов приглашают в ряды волонтеров Чемпионата мира-2013
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- Пушилин открыл в Енакиево восстановленный памятник «Коммунистический вексель» 20:55
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Украинская саблистка Харлан вышла в финал чемпионата мира 11:37
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»10:39
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- Накануне выборов в Раду возникла новая проблема, грядет скандал: «Абсурд», красноречивые кадры10:02
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь09:01
- Кандидаты массово выбыли из гонки накануне выборов в Раду: раскрыты неожиданные причины08:37
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности