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Определились потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы

22.07.2019 14:43
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Определились потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники украинских команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/2020 годов. Накануне сегодняшней жеребьевки УЕФА разделила команды на условные группы. "Мариуполь" попал в третью группу, а луганская Заря – в пятую. Правда, луганчанам сначала нужно преодолеть второй квалификационный раунд, где команда Виктора Скрипника встретится с вице-чемпионом Черногории. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится сегодня в 14:00.

Возможные соперники "Мариуполя":

  • Победитель пары "Вулверхэмптон" (Англия) / "Крусейдерс" (Северная Ирландия)
  • Победитель пары "Легия" (Польша) / КуПС (Финляндия)
  • Победитель пары "Гент" (Бельгия) / "Вииторул" (Румыния)
  • "Мидтьюлланд" (Дания)
  • Победитель пары АЗ Алкмаар (Голландия) / "Хеккен" (Швеция)

Возможные соперники "Зари":

 
  • "Трабзонспор" (Турция)
  • Победитель пары "Утрехт" (Нидерланды) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
  • Победитель пары ЦСКА (Болгария) / "Осиек" (Хорватия)
  • Победитель пары "Люцерн" (Швейцария) / "Клаксвик" (Фареры)
  • "Бней Иегуда" (Израиль)
  • Победитель пары "Гонвед" (Венгрия) / "Университатя" (Румыния)

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа. Напомним, что сегодня своего соперника в Лиге чемпионов узнает и киевское "Динамо".

Источник :https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, Лига Европы, квалификация
 
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