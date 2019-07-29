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Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)

29.07.2019 10:35
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Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)

Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины 2019 года, обыграв в Одессе донецкий Шахтер со счетом 2:1, сообщает Новое время.
Счет был открыт в конце первого тайма — гол в ворота киевлян забил бразилец Алан Патрик.
Горняки контролировали ситуацию в этом поединке до 80 минуты, пока Никита Бурда головой не замкнул навес с углового от Карлоса Де Пены, который усилил игру команды со скамейки запасных.
Спустя три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед.
Таким образом, бело-синие сравнялись с горняками по количеству побед в Суперкубке Украины — по 8 трофеев на счету каждой команды.
Также этот трофей позволил киевлянам догнать Шахтер по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у клубов по 34 трофея.



Теги: Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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