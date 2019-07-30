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Российского боксера сняли с самолета за непристойное поведение

30.07.2019 11:00
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Российского боксера сняли с самолета за непристойное поведение

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) стал фигурантом скандала в самолете, который совершал рейс из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес, сообщает XSPORT.ua.
Как сообщает The Athletic, перед взлетом одна из пассажирок пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, сидевшего рядом. По ее словам, сначала попутчик схватил ее за руку и поцеловал, а потом начал бросать в нее деньги.
Со слезами на глазах женщина заявила, что не чувствует себя в безопасности, из-за чего Ковалева сняли с рейса.
Это не первый скандал Ковалева и лиц противоположного пола. В январе этого года бывшая девушка россиянина обвинила его в избиении, но не смогла добиться привлечения его к ответственности.



Теги: Россия, самолет, поведение, боксер
 
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