Луганская "Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

02.08.2019 09:00

Луганская "Заря" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы одержала минимальную победу над черногорской "Будучностью", сообщает РБК-Украина.

Поединок в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 32 минуте Артем Громов с передачи Максима Лунева.

Почти сразу после пропущенного мяча "Будучность" осталась в меньшинстве. Никола Джурич получил вторую желтую карточку за отмашку в лицо, а за минуту Драшко Божович был удален за разговоры с арбитром.

В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.

Таким образом команда Виктора Скрипника выиграла право на участие в третьем раунде, где соперником луганчан станет болгарский ЦСКА.