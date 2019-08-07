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Киевское "Динамо" начало Лигу чемпионов с поражения (ВИДЕО)
07.08.2019 09:00
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:1, сообщает Апостроф.
Единственный гол в игре был забит на 37-й минуте. Ударом с пенальти, который "привез" Караваев, ворота Бойко поразил Ванакен. До пропущенного гола киевляне имели два момента, чтобы открыть счет. Но удар все того же Караваева пришелся выше ворот, а Беседин, выйдя один на один с Миньоле, пробил во вратаря "Брюгге". "Брюгге" же до перерыва имел больше возможностей, но ограничился одним забитым мячом.
После перерыва картина на поле не поменялась. "Брюгге" продолжал владеть преимуществом. Но забить ни одной из команд не удалось.
Теги: Лига Чемпионов, Брюгге, ФК "Динамо" Киев
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