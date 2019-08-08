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Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира

08.08.2019 11:00
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Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 9-е место в списке самых богатых спортсменок мира по версии журнала Forbes - за год ей удалось заработать $6,1 млн, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Свитолина получила наибольший выигрыш в своей карьере, когда завоевала титул финала WTA в Сингапуре в конце сезона 2018 года. Украинка заработала $2,4 млн", - пишет Forbes.
Отмечается, что за 2018 год Свитолина заработала $1,5 млн от рекламы, а $4,6 млн составили призовые средства.



Теги: теннис, Forbes, богатство, Элина Свитолина
 
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