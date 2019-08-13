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УЕФА закрыл 22 сектора НСК Олимпийский на матче Динамо — Брюгге
13.08.2019 10:00
Дисциплинарным комитетом УЕФА было принято решение закрыть для посещения сектора 41-62 на стадионе НСК Олимпийский во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Брюгге, сообщает sportarena.com.
Данное наказание наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 между Динамо и греческим Олимпиакосом (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).
Согласно этому решению, указанные сектора (а это около 18-ти тысяч мест, то есть четверть стадиона) будут закрыты для входа, билеты на них не реализовывались.
Теги: УЕФА, наказание, ФК "Динамо" Киев, НСК "Олимпийский"
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