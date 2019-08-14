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Киевское "Динамо" попрощалось с Лигой чемпионов
Киевское "Динамо" не смогло обыграть бельгийский "Брюгге" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился вничью - 3:3, сообщает РБК-Украина.
Счет в матче открыл на 6 минуте Буяльский. Бельгийцы сравняли счет почти через полчаса, когда Симон Дели ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Бойко. На 50 минуте Шепелев вновь вывел киевлян вперед. Второй гол за "Брюгге" забил Вормер на 84 минуте встречи.
Еще двумя голами команды обменялись в компенсированное время: Мехеле отличился автоголом, а затем Опенда установил окончательный счет.
Встречу команды доиграли в неполных составах: сперва Бурда получил вторую желтую карточку, а спустя 2 минуты Тау получил прямую красную за фол против Бойко.
Первая игра между командами завершилась победой бельгийцев - 1:0.
Таким образом, "Брюгге" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а "Динамо" теперь ждет групповой этап Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 30 августа.
Теги: Лига Чемпионов, квалификация, ФК "Динамо" Киев
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