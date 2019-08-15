СМИ назвали имя нового главного тренера киевского "Динамо"

15.08.2019 13:50

В сети появилась информация по поводу нового главного тренера киевского "Динамо". По информации источника, новым тренером станет Алексей Михайличенко, сообщает XSPORT.ua.

К тому же, клуб намерен сразу подписать со специалистом полноценный контракт, без приставки "исполняющий обязанности".

На данный момент Михайличенко занимает должность спортивного директора клуба. Специалист стоял у руля команды в период с 2002-го по 2004-й. За период его руководства "Динамо" выиграло 2 чемпионата Украины и Суперкубок страны.

Накануне футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил главного тренера Александра Хацкевича и весь тренерский штаб основной команды.