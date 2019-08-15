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СМИ назвали имя нового главного тренера киевского "Динамо"

15.08.2019 13:50
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СМИ назвали имя нового главного тренера киевского "Динамо"

В сети появилась информация по поводу нового главного тренера киевского "Динамо". По информации источника, новым тренером станет Алексей Михайличенко, сообщает XSPORT.ua.
К тому же, клуб намерен сразу подписать со специалистом полноценный контракт, без приставки "исполняющий обязанности".
На данный момент Михайличенко занимает должность спортивного директора клуба. Специалист стоял у руля команды в период с 2002-го по 2004-й. За период его руководства "Динамо" выиграло 2 чемпионата Украины и Суперкубок страны.
Накануне футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил главного тренера Александра Хацкевича и весь тренерский штаб основной команды.



Теги: тренер, Алексей Михайличенко, ФК "Динамо" Киев
 
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