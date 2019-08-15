Суперкубок УЕФА уехал в Ливерпуль

15.08.2019 08:30

В Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА сошлись победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и триумфатор Лиги Европы "Челси", сообщает телеканал 112 Украина.

Английское противостояние в первом еврофинале сезона получилось ярким на моменты. Команды начали игру в быстром темпе, стали возникать моменты у обеих ворот. И первыми смогли забить "аристократы" - Пулишич отдал на Жиру в штрафную соперника и тот реализовал выход один на один. "Ливерпуль" смог отыграть в начале второго тайма, когда Мане добил в ворота мяч после удара Салаха.

С равным счетом команды завершили основное время. А в первом овертайме еще обменялись голами - "Ливер" вышел вперед после второго гола Мане, а "Челси" отыграли после пенальти в исполнении Жоржиньо.

В итоге, победитель матча решался в серии пенальти, где нервы оказались сильнее у "красных". А у "Челси" пятый удар с "точки" не реализовал Абрахам.