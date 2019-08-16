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Названа новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе
16.08.2019 11:45
Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой следующий бой проведет 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас в Инстаграме, передает телеканал 112 Украина.
Бой состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго. Имя соперника пока не сообщается. Изначально им должен был стать опытный камерунец Карлос Такам, но после того как он сменил промоутерскую компанию, украинцу пришлось искать нового оппонента.
Напомним, последний раз Александр Усик выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда в Ливерпуле нокаутировал Тони Беллью. Его дебют в супертяжах должен был состояться в мае, но тогда украинцу помешала травма.
Теги: Александр Усик
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