Донецкий клуб УПЛ уволил главного тренера-бразильца после семи недель работы

19.08.2019 09:15

Донецкий футбольный клуб «Олимпик» расстался с главным тренером Жулио Сезаром, сообщает XSPORT.ua.

На своем посту он проработал с начала июля и потерпел четыре поражения в 4-х матчах УПЛ. Общий счет в матчах - 2:8. Официально об уходе бразильца из команды будет объявлено 19 августа. Отставку уже подтвердил и президент клуба Владислав Гельзин.