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Архив - Спорт

"1+1 медиа" запустил новый спортивный канал

20.08.2019 12:00
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"1+1 медиа" запустил новый спортивный канал

Медиахолдинг "1+1 медиа" запустил в тестовом режиме новый спортивный канал, сообщает UA-Футбол.
Канал, который называется "Спорт", пока что транслирует только бои MMA, однако редакция обещает развивать сетку и подключать другие виды спорта, в том числе и футбол.
Пока что просмотр канала доступен только на сайте транслятора, а также в мобильных приложениях.



Теги: спорт, 1+1, телеканал
 
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