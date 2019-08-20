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"1+1 медиа" запустил новый спортивный канал
20.08.2019 12:00
Медиахолдинг "1+1 медиа" запустил в тестовом режиме новый спортивный канал, сообщает UA-Футбол.
Канал, который называется "Спорт", пока что транслирует только бои MMA, однако редакция обещает развивать сетку и подключать другие виды спорта, в том числе и футбол.
Пока что просмотр канала доступен только на сайте транслятора, а также в мобильных приложениях.
Теги: спорт, 1+1, телеканал
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