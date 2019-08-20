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Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)
20.08.2019 09:00
В Великобритании велосипедист Нил Кэмпбелл установил новый мировой рекорд, разогнавшись на велосипеде до 280 км/ч, сообщает ФОКУС.
45-летний британец побил предыдущий рекорд в 268 км/ч, используя специально сконструированный велосипед стоимостью 18 тыс. долларов. Для того, чтобы разогнаться британец использовал Porsche Cayenne, который ехал впереди.
Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Подчеркивается, что предыдущий рекорд был установлен голландским гонщиком в 1995 году.
Теги: рекорд, велосипед, скорость
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