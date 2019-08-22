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Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола
Сегодня испанский Эспаньол примет луганскую Зарю в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Матч состоится в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль-Прат в 22:00, сообщает Футбол 24.
Специалисты британской конторы William Hill считают Эспаньол безоговорочным фаворитом противостояния. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,30. Вероятный успех Зари оценивается в целых 10,0, а ничья – 5,25.
Австрийцы из Bwin верят в Зарю немного больше, но все равно отдают серьезное преимущество "попугаям". Здесь коэффициент на успех команды Давида Гальехо составляет 1,30. Победа команды Виктора Скрипника оценивается в 8,25. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 4,75.
Прямую трансляцию поединка в Украине покажет телеканал Униан.
Теги: Луганск, Барселона, прогноз, Лига Европы, ФК "Заря"
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