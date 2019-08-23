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«Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде

23.08.2019 08:50
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«Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде

«Заря» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде уступила «Эспаньолу», сообщает XSPORT.ua.
Несмотря на полный контроль мяча со стороны испанцев у луганчан получались контратаки. Одна из них в первом тайме завершилась голом. Кабаев скинул мяч на Кочергина и тот в касание пробил Диего Лопеса.
Во втором тайме лугачане прижались к воротам, а «Эспаньол» прибавил. Вначале У Лей проверил перекладину ворот Шевченко, а уже позже голкипер не смог ничего сделать с Феррейрой, который легко переправил мяч в ворота.
Позже рефери назначил пенальти в ворота луганчан, но Шевченко подарил надежду команде, отбив удар Гранеро. Правда, через 5 минут Лопес оказался один на краю штрафной и сильно пробил между рук Шевченко, сделав счет 2:1, а уже в следующей атаке Варгас филигранным ударом в правую девятку забил 3-й мяч. Лей мог и во все делать счет разгромным, однако не попал по мячу с убойной позиции.
«Эспаньол», в итоге, довел матч до победы и сделал весомую заявку на выход в групповой раунд, а «Заря» имеет призрачные шансы в ответном матче 29 августа.



Теги: Лига Европы, плей-офф, ФК "Заря"
 
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