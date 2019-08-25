- Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком09:20
- «Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде08:50
- Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера22:00
- Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола11:30
- WBO отклонила апелляцию по делу Усика11:45
- "1+1 медиа" запустил новый спортивный канал12:00
- Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)09:00
- Донецкий клуб УПЛ уволил главного тренера-бразильца после семи недель работы09:15
- Названа новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе11:45
- Лига Европы: "Заря" - в плей-офф, "Мариуполь" - за бортом (ВИДЕО)08:45
Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком
Кивеляне разошлись миром с подопечными Шевчука.
Динамо провело первый матч после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера. В поединке 5-го тура чемпионата Украины киевляне не смогли обыграть Олимпик - 1:1.
Первый тайм прошел спокойно, команды не стремились идти в атаку. А вот после перерыва игра заметно активизировалась. Уже на 52-й минуте гости неожиданно для всех повели в счете - Политыло прострелил в дальний угол ворот Бойко.
Однако спустя 10 минут киевляне отыгрались. Постарался Цыганков, который потрясающим ударом с угла штрафной отправил мяч в ворота.
После этого на поле вскипели нешуточные страсти. Сначала арбитр матча вручил красную карточку Гришко, а уже в конце поединка - и Вербичу.
Динамо — Олимпик 1:1
Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.
Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).
Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.
Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)
Теги: Донбасс, тур, тренер, поединок
- Наставником донецких боксеров стал знаменитый американский тренер
- Штаты обвинили Путина в коррупции
- В своём глазу и бревно не заметно - россиянин постебался над критикой Америки (ВИДЕО)
- Украинскому тренеру, арестованному в США, предъявили обвинения
- Евро-2012. Скинемся судьям на очки
- Портников: "Мы вместе загоняем в капкан бешеного зверя, опьяненного украинской кровью"
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
- ВСУ начали разбирать фортификационные сооружения у Станицы Луганской18:09
- Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей17:51
- Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ16:11
- «Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО15:50
- В Донецке во время «комендантского часа» процветает мародерство15:08
- В зоне ООС три обстрела за сутки14:29
- Из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого"14:06
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег 09:40
- Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком09:20
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло08:03
- Зеленский рассказал, что у него есть два кандидата на пост премьера07:41
- Луценко пакует вещи: кто займет кресло генпрокурора, Зеленский настроен решительно07:20
- Боевики дважды открывали огонь на День независимости07:04
- Сумасшедший скандал: в Верховной Раде всплыли "консервы Порошенко"22:33
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Никогда не терпите эти 5 типов негативного поведения – жизнь слишком коротка 21:45
- Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости20:25
- Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой20:02
- Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО13:43
- Украина потеряла субъектность, – политолог13:26
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша13:08
- Названа самая опасная для здоровья женская одежда12:09
- «Все видно по Донбассу»: Цимбалюк рассказал, чем опасна идея «Европа от Лиссабона до Владивостока». ВИДЕО09:58
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Астролог Росс сделал резонансный прогноз по войне на Донбассе: все начинает сбываться
- Как определить энергетического вампира по дате рождения
- Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы
- Пушилин на украинском языке поздравил "ДНР" с Днем флага Украины