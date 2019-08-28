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Капитан "Шахтера" попросил отпустить его в "Рому"

28.08.2019 08:30
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Капитан "Шахтера" попросил отпустить его в "Рому"

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон выразил желание покинуть клуб и перейти в итальянскую "Рому", сообщает Апостроф.
Об этом бразилец написал в своем Instagram-аккаунте.
"Разрешите мне уйти. Это уникальная возможность! Благодарю бога за все", - написал Тайсон.
По некоторым данным, "Рома" стремится приобрести хавбека до закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 2 сентября. На покупке Тайсона настаивает главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер".
31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. Всего в составе донецкого клуба бразилец провел 242 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 71 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.



Теги: капитан, ФК "Шахтёр", Рома
 
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