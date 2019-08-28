Последние новости раздела
- Стал известен транслятор боя Ломаченко - Кэмпбелл в Украине12:30
- Капитан "Шахтера" попросил отпустить его в "Рому"08:30
- Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл10:30
- Чемпион Усик поразил мир заявлением о российских боксерах - пропагандисты РФ не могут в это поверить 13:03
- Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком09:20
- «Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде08:50
- Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера22:00
- Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола11:30
- WBO отклонила апелляцию по делу Усика11:45
- "1+1 медиа" запустил новый спортивный канал12:00
Стал известен транслятор боя Ломаченко - Кэмпбелл в Украине
28.08.2019 12:30
Бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) покажет телеканал Интер, передает Сhampion.com.ua.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Начало трансляции - 22.00 в субботу 31 сентября.
В андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри. Также чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс встретится с Хулио Мартинесом.
Теги: бой, трансляция, Василий Ломаченко, телеканал "Интер"
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- Вышинский на свободе: первая реакция Москвы на решение Украины16:00
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Волкер рассказал, при каких условиях Россия может вернуться в G715:20
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Встреча Путина с Зеленским: Песков сделал заявление о формате переговоров14:30
- «Настроены рубить»: журналистка сообщила новые данные о назначениях Владимира Зеленского в Кабмине14:15
- Приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы14:00
- Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам13:45
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Украина - страна украинофобов22:18
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Гройсман сделал очень важное заявление по поводу тарифов на тепло