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Букмекеры "похоронили" "Зарю"

29.08.2019 08:30
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Букмекеры "похоронили" "Зарю"

Сегодня "Заря" проведет, возможно, самый важный матч года. Луганчане будут принимать дома "Эспаньол" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. От результата игры будет зависеть, продолжит ли команда Виктора Скрипника свои выступления в еврокубках или отложит их как минимум до следующего сезона, сообщает Телеканал новостей «24».
Эксперты не видят "Зарю" в групповом раунде Лиги Европы. После поражения в Барселоне со счетом 1:3, луганчане откровенные аутсайдеры на пути к положительному результату двухматчевого противостояния с "Эспаньолом".
Проход "Зари" в следующий раунд оценивают немалым коэффициентом – 8,8. На то, что дальше пройдет "Эспаньол" – 1,69.
Поединок "Заря" – "Эспаньол" состоится в четверг, 29 августа. Начало игры в Запорожье – в 20:00. Прямая трансляция - на телеканале УНИАН.



Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Заря"
 
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