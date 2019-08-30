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«Шахтер» узнал свой календарь игр в Лиге чемпионов
30.08.2019 08:45
29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона 2019/20, сообщает XSPORT.ua.
Чемпион Украины донецкий «Шахтер» получил в соперники: «Ман Сити», «Аталанту» и загребское «Динамо». UEFA опубликовал на своем официальном сайте расписание матчей «горняков» на групповой стадии.
1-й тур, 18.09.2019
«Шахтер» — «Манчестер Сити» — 22.00
2-й тур 1.10.2019
«Аталанта» — «Шахтер» — 19.55
3-й тур, 22.10.2019
«Шахтер» — «Динамо» Загреб — 19.55
4-й тур, 6.10.2019
«Динамо» Загреб — «Шахтер» — 22.00
5-й тур, 26.10.2019
«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 22.00
6-й тур, 11.12.2019
«Шахтер» — «Аталанта» — 19.55
Теги: календарь, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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